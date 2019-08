Juventus vs Parma EN VIVO Con Cristiano Ronaldo, debutan por la Serie A de Italia

Juventus vs Parma EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' visitan este sábado a los 'Cruzados' en el Estadio Ennio Tardini por la fecha 1 de la Serie A de Italia. El partido arrancará a las 11:00 a.m. de Perú (1:00 p.m. de Argentina / 6:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 3 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Parma vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El vigente campeón de la Serie A de Italia, Juventus, inicia un nuevo camino hacia el título de la mano de Cristiano Ronaldo y compañía. Su primer rival será el modesto Parma fuera de casa.

Juventus de Cristiano Ronaldo tendrá la baja de su técnico, Maurizio Sarri, quien no podrá debutar en la Liga italiana a causa de una neumonía. El DT reemplaza al saliente Massimiliano Allegri.



El renovado Juventus cuenta con Matthijs De Ligt y Adrien Rabiot, provenientes del Ajax y PSG, respectivamente. El primero esperaría su turno en el once titular para beneficio de Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini.



Por otro lado, los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín siguen a la espera de su futuro en Juventus, pues parecen no ser del gusto de Maurizio Sarri. ¿Se quedarán en el equipo? El tiempo lo dirá.