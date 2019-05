Juventus vs Roma EN VIVO Con Cristiano Ronaldo, se miden en el Olímpico por la fecha 36 de Serie A de Italia 

Juventus vs Roma EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' visitan este domingo a los 'Romanos' en el Estadio Olímpico por la fecha 36 de la Serie A de Italia. Cristiano Ronaldo será titular. El partido arrancará a las 1:30 p.m. de Perú por la señal de ESPN 3 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Roma vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Juventus campeón saldrá en busca del triunfo para cortar mala racha en la Serie A de Italia. El equipo de Cristiano Ronaldo no gana hace 2 fechas pese a cuota goleadora del delantero portugués.

Cristiano Ronaldo, Paulo Dyabala y Mario Mandzukic pilotarán el ataque de Juventus fuera de casa. También tendría minutos la joya 'bianconera' de 19 años, Moise Kean.



Al frente estará la Roma, que marcha sexto en la Serie A de Italia y pelea por puestos de Champions League a falta de 3 jornadas para el final de campeonato.



Sin duda, un gran partido en el mítico estadio Olímpico de Roma que estará plagado de estrellas del fútbol mundial. El espectáculo está garantizado en Serie A.