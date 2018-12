Juventus vs Sampdoria: EN VIVO Con Cristiano Ronaldo y Dybala, chocan por la Serie A

Juventus vs Sampdoria : EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV El equipo bianconero enfrenta al cuadro Blucerchiati este sábado en el Allianz Stadium por la fecha 19 de la Serie A. Cristiano Ronaldo vuelve al equipo titular de Juventus, que busca un triunfo ante Sampdoria para afianzar su liderato en el torneo italiano. (6:30 a.m. hora peruana) (TV: ESPN para América)



Juventus vs Sampdoria será el último partido del año en Italia y los bianconeros no quieren perder el ritmo ni la racha invicto en la Serie A con Cristiano Ronaldo a la cabeza.



Cualquier resultadop en el Juventus vs Sampdoria no tendrá incidencia en el primer lugar del equipo bianconero que tiene una amplia ventaja de nueve puntos sobre el segundo Napoli y 14 sobre el tercero Inter de Milan.



La arrolladora campaña de Massimiliano Allegri pone como amplio favorito al cuadro negriblanco con miras al Juventus vs Sampdoria. No obstante, el rival llega en franco crecimiento tras encadenar tres triunfos seguidos y trepar al quinto lugar poor encima de AC Milan.



Juventus como sólido líder del torneo, que pese a empatar el miércoles contra el Atalanta, amplió a nueve los puntos de ventaja sobre el Napoli para seguir lanzado hacia su octavo título seguido.

Juventus vs Atalanta: Gol Cristiano Ronaldo (Fuente: ESPN 2)

El equipo del técnico Massimiliano Allegri ganó 16 partidos y empató dos en 18 jornadas y cerrará la primera vuelta en casa contra el Sampdoria, en un partido en el que el portugués Cristiano Ronaldo regresará a la titularidad tras empezar en el banquillo el anterior duelo.



Los turineses se verán las caras con un Sampdoria en gran forma, que es actualmente quinto y que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, impulsado por dos goles consecutivos del uruguayo Gastón Ramírez y por unas maravillas de Fabio Quagliarella.

Alineaciones posibles del Juventus vs. Sampdoria:



Juventus: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

Sampdoria : Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari y Quagliarella.

