Con Cristiano Ronaldo, Juventus vs Spal: Día, hora y canal tv del partido por la Serie A

Juventus vs Spal : El cuadro de los bianconeros enfrentan al club Spallini este sábado en el estadio Allianz Stadium por la fecha 6 de la Serie A. Con el regreso de Cristiano Ronaldo, Juventus busca un triunfo ante Spal para tentar el liderato del la liga italiana. (8:00 a.m. hora peruana) (TV: ESPN en América)



El partido Juventus vs Spal será bajo presión para los bianconeros tras el buen arranque de Inter de Milán, que se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con puntaje perfecto tras cinco triunfo seguidos.



En la previa del Juventus vs Spal, los bianconeros se ubican en el segundo lugar con 13 puntos y el Inter han sumado 15 unidades. Su rival de la sexta jornada, el cuadro Spallini, son penúltimos con un solo triunfo y cuatro derrotas.



Para el duelo Juventus vs Spal, ambos equipos llegan con realidades diferentes pero necesitados de triunfos para objetivos opuestos. Los bianconeros encadenaron dos triunfos seguidos y se mantienen invictos. En cambio, los Spallini, no consiguen un triunfo en cinco fechas.

Para el encuentro Juventus vs Spal, se espera la vuelta de su estrella Cristiano Ronaldo, ausente por lesión en el último triunfo 2-1 ante Brescia por la Serie A.



Así, el técnico de la Vieja Señora, Maurizio Sarri, volvería a conformar su dupla ofensiva Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuían para el choque Juventus vs Spal.



Juventus vs Spal será un desafío para el DT Sarri, que también tiene la mente puesta en el duelo del próximo martes por Champions League ante Bayer de Leverkusen por la fase de grupos.

Alineaciones posibles del Juventus vs. Spal:



Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Ramsey, Cristinao Ronaldo y Gonzalo Higuaín.

Spal : Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna y Di Francesco.

