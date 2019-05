Juventus vs Torino EN VIVO Con Cristiano Ronaldo, se enfrentan por la fecha 35 de la Serie A

Juventus vs Torino : EN VIVO ONLINE TV El cuadro bianconero enfrenta al equipo granata este viernes en el Allianz Stadium por la fecha 35 de la Serie A. Con Cristiano Ronaldo, Juventus busca volver a la senda del triunfo ante Torino. (1:30 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América)



El partido Juventus vs Torino tiene especial interés particular por las necesidades de la visita. Pero sobre todo por las aspiraciones de Cristiano Ronaldo y los rumores sobre la posible salida del DT bianconero Massimiliano Allegri.



El duelo Juventus vs Torino presenta a los granates con la necesidad de ganar para alcanzar los puestos de clasificación a la Europa League, en primera instancia y la hazaña de meterse a la próxima Champions League 2019-2020.



En la previa del Juventus vs Torino los bianconeros lucen su título con cinco fechas de antelación y la visita con 56 puntos (7°) pelea con Milan (56 unidades), Roma (58) y Atalanta (59) un cupo a los torneos europeos.



Con miras al encuentro Juventus vs Torino, Cristiano Ronaldo tiene una motivación especial y un desafío personal. CR7, con 20 goles en su cuenta goleadora en la presente temporada, se ubica en el tercer lugar de la tabla de máximos artilleros y tiene que superar a Quagliarella en el primer puesto con 23 tantos.



Pese al título Juventus pero con la eliminación de la Champions League, el DT Allegri aclaró que continuará al mando de los bianconeros y fue uno de los temas más consultados en la conferencia de prensa previa al choque Juventus vs Torino.

Video: Gol 1 de Juventus

Tras cinco temporadas al mando de la Juventus, Massimiliano Allegri, negó su salida del club. "Debo reunirme con el presidente para planificar el futuro de una manera lúcida. Le contaré mis planes sobre lo que quiero hacer en el futuro. Es lo mismo todos los años, sin embargo, aquí estoy después de cinco años. Si me quedo para una sexta temporada, significa que tengo la motivación", el técnico de la 'Vieja señora'.



Tras el empate con Inter de Milán, Juventus busca sellar con sendos triunfos en las cuatro fechas que restan, el título alcanzado por octava vez seguida, en la Serie A de Italia.



El derbi de la "Mole", denominado de esta manera por el monumento símbolo de la capital piamontesa, fue anticipado a este viernes para que el Torino pueda acudir el sábado al cerro de Superga para honrar la memoria del "Grande Torino", cuando se cumplen los 70 años de la tragedia aérea del 4 de mayo de 1949.



Ese día, el avión en el que viajaba el Torino, un equipo de leyenda que fue capaz de ganar cinco Scudettos entre 1943 y 1949, se estrelló contra el cerro de Superga en una de las tragedias más grandes del deporte italiano.



Setenta años más tarde, el Torino del técnico Walter Mazzarri sueña con conseguir una clasificación a la próxima Liga de Campeones y buscará este viernes doblegar al Juventus en el Allianz Stadium para prolongar su esprint hacia Europa.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.