Juventus vs Tottenham: El increíble gol que se falló Harry Kane tras llevarse a Gianluigi Buffon [VIDEO]

En el Juventus vs Tottenham, Harry Kane tuvo una inmejorable situación para anotar el primero para los 'Spurs' en el partido de vuelta de los octavos de final por la Champions League.



En una jugada por la derecha que recuperó el Tottenham tras mala salida de Juventus, Harry Kane ingresó al área llevándose a la defensa y dejando al arquero Buffon detrás.



Sin embargo, cuando Harry Kane pateó el balón tan solo rozó el poste y se fue afuera en el Juventus vs Tottenham.



Juventus vs Tottenham empataron 2-2 en el partido de ida en Turín por los octavos de final de la Champions League.

Harry Kane se falló un gol.

