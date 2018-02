Juventus vs Tottenham: Mauricio Pochettino explicó por qué alineó a Erik Lamela en lugar de Son Heung-min

En el partido de Juventus vs Tottenham, el entrenador de los ‘Spurs’, Mauricio Pochettino, decidió dejar en la banca a Son Heung-min, quien es habitual, y poner en su reemplazo a Erik Lamela, aunque esto no dejó muy convencido a los fans, el mismo DT explicó la decisión.



“Erik Lamela sabe lo que significa jugar acá (en el Allianz Stadium de Turín y sabemos que esta experiencia ayudará al equipo”, dijo Mauricio Pochettino previo al Juventus vs Tottenham.



En efecto, el Juventus vs Tottenham fue un partido redondo para los ‘Spurs’ que empataron 2-2 de visita y resolverán los octavos de final de la Champions League en su casa el próximo 7 de marzo.



Harry Kane puso el descuento.

Juventus , pese a adelantarse pronto en el marcador con un doblete de Gonzalo Higuaín, sólo pudo empatar en casa (2-2) contra el Tottenham, este miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions League, con lo que llegará en una posición incómoda a la vuelta en Londres.



Higuaín fue el gran protagonista en los primeros minutos, distanciando pronto a los suyos (minutos 2 y 9 de penal), pero en el final de la primera parte ensombreció en parte su actuación, enviando un penal al palo.



Harry Kane, con su tanto en el 35', permitió al Tottenham cambiar el rumbo tras su pésimo inicio y el danés Christian Eriksen firmó el empate definitivo en el 72', de falta directa.

Eriksen puso el empate en el Juventus vs Tottenham.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE