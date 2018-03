Juventus vs Tottenham: El penal que no le cobraron a italianos y generó polémica en Champions League [VIDEO]

Marciniak es el nombre del árbitro polaco que no cobró un claro penal para Juventus en el duelo contra Tottenham por la vuelta de octavos de final de Champions League. Mira el video.



Esto ocurrió en el minuto 17 del primer tiempo, cuando ambos equipos igualaban 0-0 en el Wembley Stadium. Douglas Costa, de Juventus, ganó en carrera a Vertonghen, de Tottenham. Este último cometió la polémica falta.



Vertonghen se barrió en su área e hizo caer Douglas Costa. Sin embargo, el árbitro del Juventus vs Tottenham no cobró penal. Aquí las imágenes.

Video: Penal no cobrado a Juventus

Tras ello, los jugadores de Juventus reclamaron airadamente al árbitro Marciniak, pues un remate desde los doce pasos habría sido el descuento para los italianos.