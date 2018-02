En el Juventus vs Tottenham, Christian Eriksen anotó el empate 2-2 para los 'Spurs' tras un grosero error de Gianluigi Buffon en el partido de ida de los octavos de final de la Champios League.



En el minuto 71, Christian Eriksen sorprendió a Gianluigi Buffon con un cobro a tiro raso de tiro libre cuando el arquero esperaba que fuera sobre la barrera en el Juventus vs Tottenham.



Christian Eriksen aprovechó un movimiento en falso de Gianluigi Buffon detrás de la barrera y los 'Spurs' empataron en el Juventus vs Tottenham.



Con esta anotación en el Juventus vs Tottenham, Christian Eriksen silenció a los hinchas de la 'Vecchia Signora' en el Allianz Stadium de Turín con este empate.

Eriksen puso el empate en el Juventus vs Tottenham.

