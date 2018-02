Juventus vs Tottenham: Así fue el increíble penal que se falló Gonzalo Higuaín [FOTOS y VIDEO]

En el Juventus vs Tottenham, Gonzalo Higuaín quiso marcar su triplete, pero falló un penal al estrellarlo en el poste superior del arco defendido por Hugo Lloris.



Serge Aurier cometió una falta a Douglas Costa cuando estaba llegando al arco de Hugo Lloris, que el árbitro no dudo en cobrar en el Juventus vs Tottenham.



Gonzalo Higuaín, quien ya había anotado un doblete, quiso marcar un triplete y puso el balón para patear el penal en el Juventus vs Tottenham.



Aunque Gonzalo Higuaín ya había anotado el segundo gol vía los doce pasos, esta vez erró el penal tras enviarlo al travesaño del arco defendido por Hugo Lloris en el Juventus vs Tottenham.

Juventus vs Tottenham: Sigue el minuto a minuto del partido AQUÍ.

Higuaín se falla penal.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE