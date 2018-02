Juventus vs Tottenham: EN VIVO EN DIRECTO. 'La Vecchia Signora' recibe este martes a los 'Spurs' en el Allianz Stadium de Torino por los octavos de final ida de Champions League. El partido iniciará a las 2:45 p.m. (hora de Perú) por la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Tottenham vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



El Juventus vs Tottenham será uno de los choques más atractivos de los octavos de final de la Champions League. El conjunto italiano buscará ganar de local para llegar más tranquilo al duelo de vuelta en Inglaterra.



Horarios en el resto de países



Perú: 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

​Colombia: 2:45 p.m.

​Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m.

Honduras: 1:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.



La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en un amistoso internacional ocurrido un 5 de agosto de 2017. Aquel día, Tottenham, que jugó de local, se impuso 2-0 con goles de Kane y Eriksen.



Juventus y Tottenham tendrán un duelo aparte de goleadores de la Champions League. Los ingleses tienen a Harry Kane con 6 tantos, mientras que los italianos a Gonzalo Higuaín con 2 dianas. Ambos jugadores seguro querrán seguir aumentando sus marcas cuando se vean en el campo.



¿Cómo vienen? Juventus encaja 8 triunfos consecutivos en la Serie A de Italia, donde es segundo de la tabla de posiciones con 62 puntos, uno menos que el líder Napoli.



Tottenham, por su parte, llega con una campaña irregular en la Premier League. Los 'Suprs' son cuartos y el último fin de semana vencieron a Arsenal por 1-0.