Juventus vs Tottenham : Ambos equipos se medirán en el Allianz Stadium de Italia por los octavos de final ida de Champions League. En esta nota conoce la fecha, hora y canal de este partidazo.



No cabe duda que el Juventus vs Tottenham será uno de los cotejos más atractivos del reinicio de la Champions League. ¿Qué equipo se llevará la victoria?



¿Qué día y a qué hora se jugará el Juventus vs Tottenham? Pues este martes 13 de febrero desde las 2:45 p.m. de Perú. A continuación revisa los horarios en el resto de países:



Perú: 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

​Colombia: 2:45 p.m.

​Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m.

Honduras: 1:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.



¿Qué canales pasarán el Juventus vs Tottenham? Para este cotejo por Champions League, ESPN 2 será el encargado de transmitir para toda Latinoamérica. Mientras que en España lo puedes ver por beIN Sports.