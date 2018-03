Juventus vs Tottenham EN VIVO Hora y canal TV de vuelta de octavos de final de Champions League

Juventus vs Tottenham EN VIVO hora y canal. Ambas escuadras buscarán el pase a cuartos de final de la Champions League. Ojo: en el duelo de ida empataron 2-2 en Italia. ¿Te lo vas a perder? ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Juventus vs Tottenham? El choque se llevará a cabo este miércoles 7 de marzo en el Wembley Stadium, que seguro lucirá un lleno impresionante de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Juventus vs Tottenham? En Perú arrancará a las 2:45 p.m.. Mientras que en Argentina irá a las 4:45 p.m.. A continuación revisa los horarios en el resto de países.



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



¿Qué canal transmitirá el Juventus vs Tottenham? El encargado de pasar el cotejo para toda Latinoamérica es la cadena deportiva Fox Sports. En Perú también lo puedes ver por América TV en señal abierta.



¿Vas a seguir el Juventus y Tottenham vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Juventus vs Tottenham: Alineaciones probables



Juventus: Buffon; Barzagli, Lichtsteiner, Benatia, Rugani; Matuidi, Khedira, Pjanic, Asamoah; Dybala, Mandzukic.



Tottenham: Lloris; Vertonghen, Aurier, Dabies, Sánchez; Dembélé, Lamela, Eriksen, Alli; Dier, Kane.