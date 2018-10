Juventus vs Udinese EN VIVO EN DIRECTO Con Cristiano Ronaldo RAI ITALIA TV ONLINE por Serie A

Juventus vs Udinese EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' visitan este sábado a los 'Friulani' en el Dacia Arena por la fecha 8 de la Serie A. El partido arrancará a las 11:00 a.m. por la señal de Rai Italia. ¡No te lo pierdas! ¡Cristiano Ronaldo será titular!



¿Vas a seguir el Juventus vs Udinese vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Juventus atraviesa un gran momento deportivo. Viene de lograr su segundo triunfo en la Champions League con gran actuación del argentino Paulo Dybala, quien anotó un triplete al Young Boys de Suiza.

Además, es puntero invicto en la Serie A de Italia con 7 victorias. Los del técnico Massimiliano Allegri tienen 6 puntos de ventaja sobre su más cercado perseguidor, el Napoli.



Pero el que no la pasa bien es su máxima estrella, Cristiano Ronaldo. El delantero portugués fue acusado de violación (2009) generando que el club baje en la bolsa un 10%. Días complicados para CR7.



El rival a vencer será Unidese, que suma dos derrotas al hilo. El local marcha en la casilla 14 con 8 puntos. ¿Sorprenderá a la Juventus de local?