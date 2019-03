Juventus vs Udinese EN VIVO con Cristiano Ronaldo por la fecha 27 de la Serie A 

Juventus vs Udinese EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO los bianconeros con Cristiano Ronaldo como estandarte abren las puertas del Allianz Stadium para recibir a los Friulani por la fecha 27 de la Serie A. El duelo está pactado para las 2:30 p.m., hora peruana, y será trasmitido por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Udinese vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas la incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más, del duelo a jugarse en Turin. ¡No te lo pierdas!



Massimiliano Allegri no pretende en este Juventus vs Udinese. poner en riesgo su increíble de 23 victorias y tres empates en la Serie A, y por la cercanía de la Champions League propone algunas rotaciones.



Cristiano Ronaldo arrancaría el Juventus vs Udinese en el banco, lo mismo que los rudos zagueros Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, así lo dejó entrever el DT de 'La Vecchia Signora', en conferencia de prensa.



A este Juventus vs Udinese, Davide Nicola, técnico de la visita llega con el envión anímico de haber hilvanado tres triunfos consecutivos, aunque no haya reflotado muchas posiciones en la tabla donde ocupa la casilla 15 lejos de aspirar aun torneo internacional.

Juventus sigue insuperable en la Serie A

Juventus vs. Udinese - horarios en el mundo



13:30 horas en México

14:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:30 horas en Venezuela, Bolivia

16:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:30 horas en Catar y Arabia Saudita

03:30 horas del sábado en China

04:30 horas del sábado en Japón y Corea del Sur

Juventus vs. Udinese Probables alineaciones



Juventus: Szczęsny; Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cancelo, Matuidi, Bentancur, Can; Cristiano Ronaldo, Bernardeschi y Mandzukic.



Udinese: Musso; De Maio, Zeegelaar, Larsen, Nuytinck; Troost-Ekong, Ter Avest, De Paul, Pussetto; Mandragora y Okaka.