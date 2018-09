Juventus vs Valencia EN VIVO EN DIRECTO Cristiano Ronaldo ESPN 2 TV ONLINE por Grupo H de Champions League

Juventus vs Valencia EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' con Cristiano Ronaldo a la cabeza visitan este miércoles a los 'Murciélagos' en el Estadio de Mestalla por la primera fecha del Grupo H de la Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Valencia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Juventus de Turín inicia su camino en la Champions League con el objetivo de levantar la 'Orejona', un trofeo que no gana desde 1996, pero que ahora pone todas sus fichas en Cristiano Ronaldo para lograrlo.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Cristiano Ronaldo volverá a España tras su salida en julio del Real Madrid. El delantero portugués tendrá sentimientos encontrados cuando enfrente a Valencia en condición de visita.



Juventus viene en gran forma al duelo con Valencia. Es líder invicto en la Serie A de Italia con 4 victorias. El último fin de semana derrotó 2-1 a Sassuolo con doblete de Cristiano Ronaldo, sus primeros con el club.

Valencia, por su parte, vive otra realidad. Suma 3 empates y 1 derrota en la Liga Santander que lo pusieron entre los últimos lugares del campeonato doméstico. ¿Resurgirán ante Real Madrid?



Juventus vs Valencia: Alineaciones probables



Juventus: Szczesny, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Khedira, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Cristiano.



Valencia: Neto, Vezo, Diakhaby, Gabriel, Gayá, Soler, Parejo, Wass, Guedes, Mina, Rodrigo.