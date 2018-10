Juventus vs Young Boys EN VIVO EN DIRECTO. Italianos reciben este martes a los suizos en el Allianz Stadium por la segunda fecha del Grupo H de la Champions League. El partido arrancará a las 11:55 a.m. de Perú (6:55 p.m. de España) por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Young Boys vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Como se sabe, Cristiano Ronaldo, principal figura de la Juventus, no podrá estar ante Young Boys de local tras ser expulsado en la primera fecha frente a Valencia. Portugués cumplirá una fecha de suspensión.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 6:55 p.m.

Argentina / 1:55 p.m.

Chile / 1:55 p.m.

Uruguay / 1:55 p.m.

Paraguay / 12:55 m.

Bolivia / 12:55 m.

Ecuador / 11:55 a.m.

Colombia / 11:55 a.m.

Perú / 11:55 a.m.

México / 11:55 a.m.

Estados Unidos / 12:55 m.



Pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, Juventus cuenta con buenos jugadores como Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Blaise Matuidi, Douglas Costa, entre otros.



Juventus del técnico Massimiliano Allegri atraviesa un presente fenomenal. Es líder invicto en la Serie A de Italia con 7 victorias y le sacó 6 puntos de ventaja al segundo de la tabla de posiciones Napoli.



Juventus y Manchester United son los puntero del Grupo H de la Champions League con 3 puntos. Valencia (3°) y Young Boys (4°) cierran la tabla sin punto alguno.

Juventus vs Young Boys: Alineaciones probables



Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Bernardeschi.



Young Boys: Von Ballmoos; Schick, Lauper, Cámara, García; Bertone, Sanogo, Ngamaleu, Aebischer; Sulejmani, Nsame.