Juventus vs. Young Boys EN VIVO | VÍA ESPN 2 | Champions League. Italianos vs. ingleses se enfrentan este miércoles 12 de diciembre en la última fecha de fase de grupos de la Champions League. El duelo se jugará desde las 3:00 p.m.(hora peruana) en el Stade de Suisse. Podrás seguir este encuentro por ESPN y tener el minuto a minuto a través de Trome.pe



Además, en Trome.pe encontrarás todos con los goles, incidencias, hinchas y la polémica del Juventus vs. Young Boys por la Champions League.

En el Perú el Juventus vs. Young Boys se transmitirá desde las 3:00 p.m. | Aquí mira los horarios en el mundo:



Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 21:00

Juventus, ya clasificado a octavos de final de la Champions League, visitará a los Young Boys, un equipo que no juega a nada, ni siquiera la chance de llegar a la Europa League, pero el honor y los 2,5 millones de euros que recibe cada club que gane un partido en fase de grupos. Los italianos son los grandes favoritos en este encuentro



Juventus saltará a la cancha del Young Boys con Cristiano Ronaldo a la cabeza y con su equipo buscarán la ideal forma de cerrar esta primera etapa de la Champions League.

El Juventus vs. Young Boys se jugará en el Stade de Suisse de Berna y por eso Massimiliano Allegri guardará algunos jugadores importantes, pero no a Cristiano Ronaldo. "Si el partido no fuera decisivo, Cristiano descansaría, al igual que muchos otros", señaló.

Alineaciones probables

​

Young Boys : Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Benito; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu, Sulejmani; Nsamé, Assalé, Hoarau



Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Dybala, Mandžukić, Cristiano Ronaldo