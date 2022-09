No pierden la esperanza. Real Madrid tendrá uno de los duelos más vibrantes por LaLiga Santander. El conjunto blanco se enfrentará al Atlético de Madrid el 18 de septiembre y Karim Benzema podría estar presente en el derbi madrileño, así lo expresó Carlo Ancelotti.

El técnico italiano sorprendió con una frase que plasma la mejoría de Benzema. La rotura muscular en el semitendinoso del muslo derecho y la sobrecarga que sufre en su cuádriceps, evolucionan favorablemente y los primeros días de recuperación confirman que el francés no tiene afectada la rodilla.

“El plan de Karim es intentar recuperarlo sin forzar. No va a jugar el miércoles y vamos a ver si puede jugar el derbi el domingo”, apuntó Ancelotti cuando el primer diagnóstico apuntaba a que Benzema no regresaría a los terrenos de juego hasta el 2 de octubre, fecha en la que el Real Madrid recibe a Osasuna en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid no quiere que se de la situación de que su jugador, sin reaparecer con su club, se tenga que marchar con Francia y correr riesgos que desean evitar. “Si no juega el derbi el domingo, está claro que no va con su selección”, zanjó Ancelotti.

Cabe destacar que la primera estimación del tiempo de baja de Karim Benzema, tras confirmar las pruebas médicas la doble lesión muscular que sufrió en el estreno del Real Madrid en la Liga de Campeones, apuntaban a un septiembre en el dique seco.

Sin embargo, la evolución del delantero francés en sus primeros días de recuperación apunta a que no está descartado para el derbi contra el Atlético de Madrid del 18 de septiembre.