Karla Ortiz tomará acciones legales contra Natalia Málaga por decir que la Federación le paga entre 5 y 7 mil soles

Mediante su cuenta de Twitter, la joven voleybolista Karla Ortiz anunció que se reunirá con su abogado para determinar que acciones legales tomará contra la entrenadora Natalia Málaga, luego que esta afirmó en una entrevista que la Federación Peruana de Voleibol le pagaba un sueldo entre 5 y 7 mil soles.



"El día de mañana estaré reuniéndome con mi abogado para saber las acciones legales que tomaré por declaraciones que faltan a la verdad", escribió en Twitter Karla Ortiz, acompañado de un video con las declaraciones de Natalia Málaga.



Precisamente, la polémica entrenadora Natalia Málaga manifestó en una entrevista para Movistar Deportes que Karla Ortiz recibía un sueldo no menor, de parte de la Federación.

"El día de mañana estaré reuniéndome con mi abogado para saber las acciones legales que tomaré por declaraciones que faltan a la verdad". https://t.co/2l8QhiAk1Q — Karla (@karorti20) August 18, 2019

En dicha entrevista, Natalia Málaga manifestó que Karla Ortiz y otras voleybolistas reciben entre 5 y 7 mil soles de parte de la Federación Peruana de Voleibol.



"... pero no puede salir Karla como cabeza de grupo a decir que no tienen sueldo, ellas reciben un apoyo al deportista, un sueldo de su club, además, la Federación les da entre 5 y 7 mil soles ¿es poco?", expresó Natalia Málaga en esta entrevista.

Recién me entero que ganaba tanto 😂. https://t.co/2l8QhiAk1Q — Karla (@karorti20) August 18, 2019

En un tweet anterior Karla Ortiz escribió "Recién me entero que ganaba tanto", acompañado del mismo video de la entrevista a Natalia Málaga.



Recordemos que demás, Karla Ortiz había agradecido a los colegios que les brindaron sus canchas para entrenar y que no iba a decir más porque no quería perjudicar a la Federación.