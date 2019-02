Kepa no quiso salir y Maurizio Sarri se volvió 'loco': Gritó a Willy Caballero y golpeó una silla [VIDEO]

Para no creerlo. Insólita situación se vio en el Chelsea vs Manchester City por la final de Copa de Liga. El portero de los 'Blues', Kepa, se negó a salir provocando la locura de su técnico Maurizio Sarri. Mira el video.



Estas imágenes se vieron en el segundo tiempo suplementario, cuando Chelsea y Manchester City igualaban 0-0. Kep se quejó de un golpe y Maurizio Sarri alistó a Willy Caballero, portero suplente.



Sin embargo, Kepa no quiso salir indicando que se encontraba bien. Esta acción sacó de sus casillas a Maurizio Sarri, quien empezó a gritar a todo el mundo, sobre todo a Willy Caballero.

Video: Técnico de Chelsea se vuelve loco

Y como si lo anterior fuera poco, Maurizio Sarri quiso abandonar su zona golpeando una de las sillas del banco de suplentes del estadio Wembley.