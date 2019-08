Kevin Martínez y Claudia Suárez van por la medalla de oro en Frontón en Juegos Panamericanos Lima 2019

Frontón en Lima 2019 sigue EN VIVO las finales por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos este sábado 10 de agosto desde la 1:00 pm. (hora peruana) desde el polideportivo de Villa María del Triunfo. Los peruanos Kevin Martínez y Claudia Suárez buscarán hacer historia al convertirse en los primeros deportistas en ganar la presea dorada en este deporte. Los partidos podrás seguirlo por la transmisión de Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y streaming de ESPN.

Este sábado, el Peru puede hacer historia si los dos créditos locales ganan las finales por la medalla de oro en la modalidad de frontón peruano, integrado a la disciplina de Pelota Vasca. Claudia Suárez y Kevin martínez sueñan ser los primeros en instalar sus nombres en el medallero de esta disciplina debutante en Juegos Panamericanos.

Frontón en Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 1:00 pm. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (streaming)

México 1:00 pm. |

Ecuador 1:00 pm. |

Colombia 1:00 pm. |

Bolivia 2:00 pm. |

Paraguay 2:00 pm. |

Venezuela 2:00 pm. |

Brasil 3:00 pm. |

Argentina 3:00 pm. |

Chile 3:00 pm. |

Uruguay 3:00 pm. |

España 8:00 pm. |

Ambos frotonistas peruanos juegan sus finales a la 1 de la tarde, por lo que la afición peruana estará dividida para alentar a sus respectivos campeones nacionales.

Kevin Martínez llegó a esta instancia sin haber perdido set alguno y dejando en el camino a Alejandro González (Cuba), Isaac Pérez (México), Salvador espinoza (USA) y Guillermo Osorio (Argentina), con quien precisamente se medirá en la final. A todos les ganó por 2-0.

Lo de Claudia Suárez es similar: clasificó a la final sin haber perdido set alguno y, a diferencia de Martínez, enfrentó la cubana Wendy Durán, su rival en el partido decisivo, en la primera fecha. La atleta de 51 años también le ganó Melina Spahn (ARG), Diana Rangel (VEN) y Rosario Valderrama (CHI).

De sumar dos medallas de oro este sábado, Perú llegaría a las 10 preseas doradas y superaría las 8 que había ganado antes de esta edición, en un solo certamen. Que el sábado sea una fecha inolvidable para el Perú.

Frontón en Lima 2019 | Rol de partidos de los peruanos este sábado 10 de agosto



Frontón Peruano Individual Masculino Medalla de Oro

(PER) MARTÍNEZ A Cristopher K vs. (ARG) OSORIO Guillermo

Hora: 1:00 pm.



Frontón Peruano Individual Femenino Medalla de Oro

(PER) SUÁREZ P Claudia M.P vs. (CUB) DURÁN A Wendy L

Hora: 1:00 pm.

Frontón en Lima 2019 | Precio de entradas para este sábado 10 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 30 Menores de 18 – A S/. 15 Adulto mayor – A S/. 15 Asiento Accesible – SR S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 15

Frontón en Lima 2019 | mapa del evento de este sábado 10 de agosto