Envalentonado por su triunfo ante Conor McGregor, el ruso Khabib Nurmagomedov desafió a Floyd Mayweather a salir del retiro y enfrentarse. Enterado del reto, 'Money' no tardó en aceptar el desafío e invitó a sus socios comerciales a hacer las coordinadores para concretar este enfrentamiento.



Khabib Nurmagomedov fue muy claro. "Él (Floyd Mayweather) no pudo derribar (tirar al piso) a McGregor y yo sí lo hice. En la selva solo puede haber un rey y ese soy yo", manifestó el ruso.



Enterado de la noticias, Floyd Mayweather no dudó en atender el desafío. "¡CBS, Showtime y MGM Grand saquen la chequera! Leonard Ellerbe ve a la página de Khabib Nurmagomedov, está desafiándome!"



Floyd Mayweather se encuentra invicto en su carrera con un récord de 50-0, mientras que Khabib Nurmagomedov es el actual campeón de peso liviano del UFC y tiene un registro de 27 victorias y cero derrotas.



Aunque aún no hay negociaciones para este combate, la gran popularidad que alcanzó Khabib Nurmagomedov tras vencer a Conor McGregor, harían de este enfrentamiento una propuesta económica muy interesante para Floyd Mayweather.

De darse este combate sería en un combate de boxeo, ya que Floyd Mayweather no tendría ninguna intención de aceptar una pelea de MMA y menos tras ver la peligrosa lucha de Khabib Nurmagomedov.



Recordemos que en declaraciones anteriores , Floyd Mayweather afirmó que buscará una pelea antes de enfrentar a Manny Pacquiao, en una millonaria revancha el próximo año.