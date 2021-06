A raíz de la pelea entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, muchas personas ligadas a los deportes de combate han compartido sus impresiones. Uno de ellos fue el presidente del UFC, Dana White, quien afirmó que esta pelea ‘fue como hacer un combate entre la bella socialité Kim Kardashian y la campeona de dos divisiones, Amanda Nunes’. Enterada de las declaraciones, la brasileña no dudó en enviarle un desafío a la más popular de las hermanas Kardashian.

“Eso no fue una maldita pelea de boxeo (Mayweather vs. Logan Paul) . Como dije antes, siempre habrá mercado para esas cosas. Siempre habrá gente que va a pagar 50 dólares para ver eso. Es como si Kim Kardashian quisiera pelear con Amanda Nunes. Sería un enorme combate, pero no me j....”, comentó White.

Enterada de las declaraciones del mandamás del UFC, ‘La Leona’ Amanda Nunes no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales. “¿Hey Kim Kardashian vamos a hacerlo? ‘Lol”, fue el mensaje de la brasileña.

Floyd Mayweather vuelve al Box, por exhibición, para enfrentarse al youtuber Logan Paul en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro tuvo opiniones divididas en redes sociales, puesto que finalizó en empate y el experimentado boxeador no logró noquear a su contrincante.

Pese a que Kardashiam no se ha pronunciado al respecto, esta opción queda prácticamente descartada, pues la conocida socialité no tiene ningún tipo de experiencia en los deportes, y menos en una actividad de riesgo como las artes marciales mixtas.

KANYE WEST CAMBIÓ A KIM KARDASHIAM PORLA EX DE CRISTIANO RONALDO

A inicios de año Kim Kardashiam hizo noticia debido a que terminó su relación con el conocido rapero estadounidense Kanye West, quien hace unos días fue captado en Francia junto a la bella exnovia de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk.

Recordemos que Shayk ya tiene un hijo con el actor norteamericano Bradley Cooper y habría iniciado la relación con el ex de Kim Kardashiam hace solo unos semanas.

