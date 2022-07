Kimberly García se ha convertido en un nuevo motivo de orgullo nacional. Con su doble campeonato mundial en marcha (20 Km. y 35 Km.), se ha convertido indudablemente en la deportista del año y en Perú la esperan los laureles deportivos.

TE VA A INTERESAR | Ricardo Gareca: El día que botó a Johan Fano de la ‘U’ por pegarle a Donny Neyra

Pero la marcha triunfal de Kimberly no ha sido nada fácil, entre algunas carencias y dificultades para practicar este deporte, ella se hizo un camino con empuje y resiliencia. Fueron, incluso, dos las ocasiones en las que pensó retirarse para dedicarse a su carrera de administración.

1. Marchando sola en Río

La primera vez que Kimberly pensó dejarlo todo fue después de Río 2016. Un puesto 14 a los 22 años, en sus primeros Juegos Olímpicos, auguraban un futuro brillante para nuestra marchista. Sin embargo, lo difícil que fue llegar al certamen con muy poco apoyo, fue demasiado para ella.

“ A Río llegué casi sin apoyo, no tuve base de entrenamiento, no tenía roce internacional. Todo eso no me ayudaba a mejorar; a pesar de haber logrado ser campeona sudamericana, panamericana, no recibía nada a cambio”, confesó García en 2020.

No obstante, demostrando lo importante que también es el apoyo de la empresa privada, García León desistió de abandonar su sueño gracias a la llegada de algunas marcas que empezaron a auspiciarla.

2. Depresión post Tokio

Pese a que la pandemia había afectado el normal desempeño de todos los deportistas de todas las disciplinas, ‘Kimy’ llegaba a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en el 2021) con grandes aspiraciones. “La meta es llegar entre las 5 primeras”, confesó en la previa.

Además, su medalla de plata en Lima 2019 frente a su público, le había ganado bastante notoriedad y el apoyo de los peruanos era total. Pero fue precisamente esos Juegos Panamericanos los que afectaron seriamente su físico.

El deseo de competir frente a su gente, la llevó a marchar con una lesión en la rodilla. “Cuando faltaba la mitad sentí un poco de dolor en mi rodilla, era tolerable. Pero más o menos a la altura del kilómetro 15, el dolor se intensificó. Lo único que quería era que termine todo, pero solo faltaban 5 kilómetros, no iba a retirarme”, contó a Depor.

Este esfuerzo la llevó a no poder estar en el Mundial de Atletismo de Doha 2019 y dolores musculares la marginaron del Nacional de Marcha en 2021. En Tokio 2020 no hizo su mejor carrera, de hecho, no culminó la de 20 Km.

“Llegué a pensar en dejarlo después de Tokio. Las expectativas eran muy altas y cuando a uno le suceden estas cosas a veces quiere dejarlo y ya dedicarse a otra cosa. Pasé un momento bastante duro, estuve mal, por eso pensé en dejar de competir porque me dolió muchísimo “, reveló en entrevista a AFP.

“Estoy estudiando administración y pensaba dedicarme profesionalmente, pero mi familia cree mucho en mí y su apoyo me hizo retomar esto y estoy muy contenta. Decidí continuar de a pocos, sin desesperarme. Y desde que regresé a las competencias en enero, las cosas salieron bien”, agregó.

Felizmente para todos los peruanos, Kimberly decidió continuar y el resto es historia, ahora el deporte nacional tiene a una doble campeona del mundo.