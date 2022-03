Nuestro país ocupó un nuevo podio gracias a Kimberly García, quien obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética Mascate 2022. La deportista nacional revela que le sorprendió ganar la medalla de bronce, pero todo -destaca- es fruto de su esfuerzo y constancia.

Kimberly, ¿cómo te sientes con tu medalla?

Estoy muy contenta. No me imaginaba ganarla, hasta a mí misma me sorprendió. Esto me motiva a seguir trabajando duro.

¿Cuánto te preparaste para este torneo?

Desde agosto de 2021.

¿Cuántas horas entrenas?

Entreno desde las 8 dela mañana hasta las 5 de la tarde más o menos. Son diferentes entrenamientos porque también practico bicicleta y natación.

¿Tienes una alimentación especial?

Cuido mucho mi alimentación. Principalmente está basada en carbohidratos, proteínas y ensaladas.

¿Extrañas alguna comida?

Yo soy bien dulcera y ahora no como dulces ni postres. También la pachamanca y el cuy de mi Huancayo.

¿Sigues algún ritual antes de las competencias?

Antes de competir me miro al espejo y me digo: “Tú eres lo mejor. ¡Vamos con todo!”. Siempre hago eso.

¿Qué significa la marcha atlética para ti?

Es toda mi vida. La practico desde que tengo 5 años. Es un deporte que me ha ayudado a crecer como persona, a madurar y a ser perseverante.

¿En algún momento has pensado en renunciar?

Sí, al inicio cuando no tenía mucho apoyo. También cuando participaba en una competencia y las cosas no salían como pensaba. Me decía: “Tanto me he dedicado para nada”.

¿Qué te hacía ‘no tirar la toalla’?

Mi familia. Siempre me ha apoyado. Y también yo misma porque es mi vida.

Cuéntanos, ¿cómo eres en tu ámbito personal?, ¿eres amiguera?

No, la verdad soy bien introvertida. Me demoro para entrar en confianza.

¿Cómo te gusta divertirte?

La verdad soy bien hogareña, prefiero estar en mi casa antes que salir. Y cuando lo hago, voy al cine con mis amigos.

¿Fiestas?

Muy poco, no soy de salir a bailar.

¿Cómo está tu corazón?

Tranquilo, estoy enfocada en mi entrenamiento (risas).

¿Cuál es tu más grande sueño?

Ganar una medalla olímpica y para lograrlo estoy trabajando muy duro. Ahora que soy parte del ‘Team Unacem’ me brindan mucho apoyo, y eso me ayuda a estar enfocada porque se viene un año de muchas competencias y siempre voy a dar lo mejor de mí.

TE PUEDE INTERESAR

Gianluca Lapadula utiliza jerga peruana al saludar y sorprende a periodista |VIDEO

‘Cuto’ Guadalupe presenta a su esposa Charlene EN VIVO y pide que compita en Esto es Guerra

El perfil de Brunella Torpoco, la salsera que dejó sus sueños musicales por temor a la delincuencia