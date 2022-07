Generoso con la campeona. Óscar del Portal, conductor del bloque deportivo de América Deportes exigió a las autoridades que puedan apoyar a Kimberly García, ganadora de doble medalla de oro en marcha atlética de 20 y 35 kilómetros en el Mundial de Atletismo 2022, y deslizó la posibilidad que se le entregue un departamento además del automóvil que ya se le han prometido.

“ Una buena noticia para Kimberly García es que entre todas las actividades del día de hoy, va a ser premiada de forma espectacular, donde aparentemente se incluye un vehículo para ella. Que sigan, por supuesto, todos los reconocimientos posibles ”, dijo entusiasmado el exfutbolista y fue más allá.

El también deportista hizo eco del comentario de su compañero en el set televisivo. “ Como dice Federico (Salazar) alguna vez algún deportista por ganar una medalla en los panamericanos se le otorgaron departamentos, por qué no, también, porque merece todo Kimberly García como muchos deportistas peruanos que aún no lo tienen ”, puntualizó el conductor del bloque deportivo.

Óscar del Portal pide un departamento para Kimberly García

¿Cuánto dinero ganó Kimberly García por doble medalla de oro?

La atleta de 28 años ha logrado una marca no registrada por un atleta sudamericano, como salir bicampeón en un mundial de atletismo. La peruana ganó la medalla de oro en marcha atlética de 20 kilómetros y días después logró el primer lugar en la misma disciplina, pero en los de 35 km.

Cada competencia entregaba un premio de 70 mil dólares al primer lugar, por lo que al sumar dos medallas doradas la deportista logró embolsar 140 mil dólares tras su participación en este Campeonato Mundial de Atletismo desarrollado en Oregon, Estados Unidos.

Kimberly Garcia regresa a Lima con dos medalla de oro y 140 mil dólares (Foto: AP)

¿Kimberly García recibió departamento por medalla en Lima 2019?

Kimberly García consiguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la marcha atlética de 20 km el 4 de agosto del 2019 y según la Ley N° 30949 , por obtener la presea plateada le correspondía un departamento en la Villa Olímpica de 73.83 metros cuadrados.

El Instituto Peruano del Deporte entregó, a los ganadores de la medalla de plata, 60 mil soles, en paralelo al derecho de obtener una propiedad en la Villa Deportiva de Villa El Salvador.

Esta semana se espera que el IPD confirme la inclusión de la atleta peruana para que su nombre pueda ser exhibido con los laureles deportivos en el frontis del Estadio Nacional.

Kimberly García llegó a Lima en ambiente de fiesta

La bicampeona mundial llegó a Lima procedente de Oregon y fue recibida por las autoridades del deporte y con una estampa de bailes típicos para festejar su logro internacional.

Kimberly García ha conseguido que Perú, hasta estos Mundiales sin una sola medalla, ocupe el séptimo puesto en el medallero general de la competición. García consiguió la victoria en los 35 kilómetros, con un tiempo de 2h39:16, la tercera mejor marca de la historia.

“ Estoy Contenta. Es lo que siempre he soñado, hacer historia en este deporte que tanto amo y tanto me apasiona. Desde los cinco años que me dedico. De una u otra forma quería hacerlo y lo voy consiguiendo ”, dijo a su llegada a Perú.