PSG: Tiro de esquina perfecto de Di María y GOL de Kimpembe a Manchester United por Champions League [VIDEO]

PSG logró el 1-0 ante Manchester United en el Estadio Old Trafford por los octavos de final ida de Champions League. Esto con gol del defensa Kimpembe tras genial tiro de esquina de Di María. Mira el video.



Pasó a los 53' de la segunda parte. Di María cobró un tiro de esquina desde el sector derecho del campo y la puso precisa para los pies de Kimpembe, quien no perdonó para abrir el marcador de visita.



Kimpembe estiró el pie y venció al arco del portero De Gea de Manchester United. Aquí las imágenes del tanto parisino en el Old Trafford.

Video: Gol 1 de PSG

Kimpembe logró así el 1- de PSG frente a Manchester United por los octavos de final ida de Champions League. Di María se lo gritó a la hinchada local.