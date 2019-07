Kinsey Wolanski, la youtuber que invadió la final de la Champions League, quiso hacer lo mismo en la Copa América

En la final de la Champions League de este año, Kinsey Wolanski, modelo y youtuber, saltó a la fama en el Wanda Metropolitano cuando invadió la cancha semidesnuda. De inmediato se viralizó y dio la vuelta al mundo. La estadounidense quiso hacer lo mismo en la final de la Copa América 2019 entre Perú vs Brasil en el Maracaná en Río de Janeiro, sin embargo, no pudo lograr su cometido.



Cuando Kinsey Wolanski se propuso a hacer lo mismo en la Copa América 2019, fue detenida por las autoridades brasileñas previo al Perú vs Brasil en el Maracaná. La modelo pasó la noche en prisión.



"Voy a admitir que la Copa América ganó, pero tuvimos una aventura increíble intentándolo. Volar a Brasil disfrazados, llegar a nuestros asientos, y luego ser abordada por 20 guardias de seguridad. Estamos fuera de la cárcel y disfrutando de nuestro tiempo en Brasil", escribió Kinsey Wolanski en su cuenta de Instagram, posteando tres fotos con los colores de la 'Canarinha'.



Así, Kinsey Wolanski también posteó un video sobre cómo iba a saltar al campo del Maracaná en la final de la Copa América 2019 entre Perú vs Brasil.



Kinsey Wolanski intentó salir a la final de la Copa América 2019 con este vestido. (Video: Instagram)

LA FAMA DE KINSEY WOLANSKI

Por haberse metido al campo de juego durante la final del Champions League entre el Liverpool y el Tottenhan, la modelo rusa Kinsey Wolansky generó millonarias ganancias según lo explicó un portal especializado.



Apex Marketing Group, una empresa de sports marketing y branding, el equivalente al product placement (ubicación de un producto) que generó Kinsey Wolanski asciende a los 3.97 millones de dólares por hora y el alcance de audiencia un total de 30 segundos.



Pero no solo ello, por meterse al campo en pleno partido Kinsey Wolanski ganó cientos de suscriptores en sus cuentas de Instagram y Youtube.



Lo que buscó Kinsey Wolanski invadiendo el terreno de juego fue publicitar el canal de su novio Youtube Vitaly Uncensored, dedicado a difundir bromas sexuales.



Pese a que en la trasmisión en vivo para la televisión, Kinsey Wolanski no tuvo espacio. Por las redes sociales las imágenes se volvieron rápidamente virales.



Pese a que la cuenta de Instagram de Kinsey Wolanski fue hackeada tras ganar fama mundial, luego pudo recuperarla.