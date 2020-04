Allá por Chorrillos, donde el Metropolitano termina, los sueños empiezan. A Kluiverth Aguilar lo llamaron así por el excelente delantero holandés que pasó por Ajax y Barcelona. Pero el destino del peruano iba a estar metros atrás de la cancha: lateral derecho. Su esfuerzo y anhelo lo acaba de llevar a ser comprado por la empresa City Football Group, dueña entre otros equipos del Manchester City.

Kluiverth tiene apenas 16 años, acabó el colegio el año pasado, su padre es hincha de Alianza Lima, su mamá es de la ‘U’ y tiene dos hermanos: Diego Armando y Rijkaard. Pero cual familia humilde, el joven futbolista debió remar y luchar. De pequeño acompañaba a su papá pescador a la playa y allí lo ayudaba y entrenaba. La pelotita tocó su corazón, jugó en su centro de estudios y luego en el Regatas Lima por cuatro años. Fue convocado al Sudamericano Sub-17 donde jugó 9 partidos y se ‘robó’ las miradas de los ‘ojeadores’ en el estadio de San Marcos. Ellos vinieron a ver a marcadores brasileños y uruguayos, pero se quedaron con Aguilar.

‘Cyborg’ o ‘Klu’. Así lo llaman sus amigos. Se lució con centros y proyecciones y, tras unirse a Alianza Lima, su pase al City empezó a gestarse. “Estaba en el colegio, en el curso de química con una profesora que era bien estricta. Mi celular sonó y era el profesor Jaime Duarte. Me las ingenié para salir, me informó del interés y no lo podía creer”, contó Kluiverth en las redes oficiales del club victoriano.

Debutó en Primera en noviembre del 2019 (ante Alianza Universidad) y alternó en semifinales y final del torneo anterior.

Kluiverth Aguilar solo tiene 16 años. (GEC)

Meses después, ya en 2020, con su pase cerrado y en plenas clases de inglés, sus compañeros no paran de gastarle bromas. “¿Cómo está tu papá Guardiola (DT de Manchester City)?”, lo vaciló ‘Beto’ da Silva, mientras que Joazinho Arroé le hizo un pedido: “Hazme un préstamo, estoy ‘michigan’ (sin dinero)”. Aguilar toma todo con una sonrisa, aunque no oculta que ya seguía al City. “Admiro a Kyle Walker, quien juega en mi puesto”, contó.

Este Kluiverth no será Patrick, pero sueña en grande. Porque cerca al final de la ruta del Metropolitano, otros caminos empiezan.

DATAZOS

La BBC informó que Kluiverth no podrá jugar por Manchester City al no calificar ahora para un permiso de trabajo

Alianza Lima tiene en su ‘Casa Blanquiazul’ a 11 jugadores de provincia de categorías 2002 a la del 2006 como parte de su plan de fútbol formativo.

TÉCNICOS LO FELICITAN

"Hablé con Mario Salas (actual DT de Alianza) y me felicitó, dijo que estaba orgulloso de mí”

"Llamé al profesor Pablo Bengoechea (ex DT de Alianza), le agradecí y me dijo que me vaya súper bien, que pise firme”

"El brazo derecho de Guardiola vino a Lima solo para llevarse a Kluiverth. Tiene una velocidad increíble y buena técnica para su edad”.... Jaime Duarte, técnico de menores