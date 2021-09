El joven futbolista peruano, Kluiverth Aguilar, respondió a acusaciones de infidelidad de su expareja. A través de su cuenta de Instagram, el lateral derecho fue tajante al señalar que nunca fue infiel.

“Me siento sorprendido de cómo la mamá de mi hijo habla y dejándome mal”, inició el futbolista en una extensa publicación en su cuenta de Instagram.

El exjugador de Alianza Lima reafirmó que no le dará importancia a comentarios malintencionados, además, indicó que su hijo es su principal motivación para salir adelante.

“Nunca he sido infiel ni tampoco lo sería como otras personas en su momento lo hicieron para quedar bien, pero no es tema mío ni lío mío, yo estoy feliz por mi hijo y no pararé balón a nadie, es mejor estar callado y para adelante que lo hago por mi hijo”, añadió Kluiverth Aguilar en sus redes sociales.

El mensaje de Kluiverth Aguilar a su expareja. Foto: Instagram.

Kluiverth Aguilar ya juega en el Lommel SK de Bélgica

Aguilar fue vendido por Alianza Lima al City Football Group. Para que el peruano de 18 años tenga ritmo de competencia, fue cedido al Lommel SK de la Segunda División de Bélgica.

Tras jugar en amistosos, el lateral nacional debutó el 11 de septiembre en la fecha 4 de la Segunda División de Bélgica. El equipo de Aguilar perdió de visitante por 2-1 ante Royal Excelsior. El peruano ingresó y disputó los últimos 30 minutos del partido.

Sin embargo, luego le fue mejor, ya que Aguilar fue parte del equipo que venció de visita 4-2 al Diegem y clasificó a los 16vos de final de la Copa de Bélgica.