Kobe Bryant, su hija y otras siete personas, fallecieron el último domingo en un accidente en helicóptero. Las redes explotaron por la pérdida de una leyenda de la NBA, sin embargo, la actriz Evan Rachel Wood, fue criticada por llamar “violador” al exbasquetbolista.

"Lo que sucedió es trágico. Se me parte el corazón por la familia de Kobe. Fue un héroe deportivo. También fue un violador. Y todas estas verdades pueden existir simultáneamente”, escribió la protagonista de ‘Westworld’.

La actriz fue criticada e insultada por supuestamente no guardar luto por la muerte de Kobe Bryant.

Evan Rachel Wood respondió a sus detractores: "Amados, esto no fue una condena o una celebración. Fue un recordatorio de que todos tendrán sentimientos diferentes y hay espacio para que todos nos aflijamos juntos en lugar de pelear “.

Horas después tuvo que cerrar su cuenta de Twitter al público por los ataques.

En 2018, la actriz dio un testimonio en el Congreso de Estados Unidos al detallar que fue violada, torturada y abusada mentalmente por un exnovio. “El hombre que decía que me amaba me violó creyendo que estaba inconsciente”, confesó la actriz de ‘Westworld’, cuyo personaje en la serie distópica (Dolores) también sufre una violación en el primer capítulo.

En el mismo Capitolio, Evan Rachel Wood declaró que fue violada por otro hombre, pero no pudo defenderse por lo ocurrido con su expareja: “Cuando otro agresor me tiró al suelo en el almacén de su bar, mi cuerpo instintivamente desapareció, se adormeció, se dejó ir (...) Haber sido víctima de abusos y violaciones con anterioridad hizo que fuera más fácil que me volvieran a violar, no al revés”, comentó.

Estos desagradables episodios le causó secuelas psicológicas: trastorno postraumático, autolesiones, intentos de suicidio e ingreso en un psiquiátrico.

EL CASO DE KOBE BRYANT

Kobe Bryant nunca fue procesado en relación con las acusaciones de agresión sexual hechas contra él en 2003 por una empleada de un hotel de Colorado de 19 años. La agresión habría sido en la habitación del deportista donde había ido para recuperarse de una lesión.

Aunque negó los cargos, las pruebas de ADN confirmaron que el exbasquetbolista había mantenido relaciones sexuales con la denunciante. Kobe Bryant se defendió, aceptando que había tenido sexo “consensuado” y pagó una fianza de 25 mil dólares para retornar de Colorado a Los Ángeles.

El deportista ofreció una conferencia de prensa en el Staples Center, la casa de los Lakers, para pedir disculpas a su esposa Vanessa Laine por haberle sido infiel. “No la forcé a hacer nada en contra de su voluntad, soy inocente”, agregó.

Pero el testimonio de la denunciante era diferente: aseguró que Kobe Bryant la forzó a tener relaciones sexuales pese a que ella se negó.

“Aunque creo realmente que el encuentro fue consensuado, ahora reconozco que ella no vio y no ve este incidente de la misma manera que yo. Después de meses de escuchar a su abogado y su testimonio en persona, ahora entiendo que sienta que no dio su consentimiento para este encuentro”, mencionó el jugador en un comunicado.

En 2005, Kobe Bryant y la denunciante llegaron a un acuerdo económico de 2,5 millones de dólares. El juicio terminó sin veredicto cuando la víctima se negó a testificar, y tan solo exigió una disculpa del deportista para retirar los cargos penales, algo que, posteriormente, hizo.