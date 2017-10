Coki Gonzales y Alan Diez fueron tendencia en las redes sociales y no por el programa que conducen vía Facebook, sino por una supuesta pelea que ambos habrían protagonizado en las redes sociales. Sin embargo, todo está alejado de la realidad, pues ambos conductores no dudaron en desmentir tal hecho en sus respectivas cuentas de Twitter.



Previo a la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, que anunciaría a los convocados para los partidos de repechaje de Perú vs. Nueva Zelanda, el supuesto incidente de Coki Gonzales y Alan Diez empezó a hacer eco en las redes sociales.

Koki Gonzales bromeando con la supuesta pelea que tuvo con Alan Diez.

Todo hubiera pasado desapercibido, pero rápidamente el rumor de la pelea cobró fuerza, pero ambos salieron al frente y con la picardía que les caracteriza, bromearon con tal episodio en Twitter.



"@ADiezGol la gente dice que nos hemos peleado. Qué les decimos?", tuiteó Coki Gonzáles. Alan Diez en respuesta escribió "son los nervios por el partido de Perú".

son los nervios por el partido de Perú!!! — Alan Diez Vasquez (@ADiezGol) 20 de octubre de 2017

Posteriormente, un video colgado en Twitter por un usuario describió lo que en realidad pasó previo al enlace en vivo de Coki Gonzales y Alan Diez y lo que motivó a toda una ola de críticas hacia los periodistas deportivos.



¿Qué fue lo que en verdad ocurrió? Sucede que Coki Gonzales realizó una broma muy subida de tono, previo al inicio de la transmisión en vivo de su programa, frente a Alan Diez y sin percatarse que la cámara estaba prendida. Muchos de los que ya estaban conectados manifestaron su incomodidad y criticaron el actuar del periodista deportivo.