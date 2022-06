Se despide, pero ya tiene claro su futuro. Aleksandar Kolarov hizo oficial su retiro del fútbol profesional. El futbolista servio dio el anuncio este domingo y también sostuvo que ya está pensando en su “segunda vida” dentro del balompié.

El hasta ahora lateral zurdo del Inter de Milan se retira con 36 años y dieciséis campañas como futbolista profesional en las que ha militado en equipos de primer nivel como Lazio, Roma o Manchester City.

“Hoy anuncio mi despedida de la práctica del fútbol. Siempre supe que este día llegaría tarde o temprano y, a pesar de ello, estoy agradecido por haber conseguido realizar lo que siempre ha sido mi sueño”, declaró el internacional serbio en una carta a la agencia italiana ANSA.

A pesar de que dejará el balompié como futbolista, Kolarov ya piensa en su futuro como director deportivo: “Ya estoy proyectado hacia mi ‘segunda vida’ en el mundo del fútbol. En cuanto se publiquen las convocatorias me inscribiré en los cursos de preparación, primero como ojeador e inmediatamente después como director deportivo”.

“Llego al final de esta etapa de mi vida sintiendo una gran satisfacción por lo que he conseguido. Espero haber demostrado a diario que me lo he merecido dentro y fuera del campo”, sentenció el serbio.

Kolarov se destacó en su carrera por ser una de las zurdas más potentes del mundo del fútbol y se despide del campo de juego con un palmarés de dos Coppa Italia, dos Supercopas de Italia, un ‘Scudetto’, dos Premier, dos Copas de la Liga inglesa, una Community Shield y una FA Cup.