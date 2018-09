Krasnodar vs Akhisar: EN VIVO ONLINE TV Chistian Cueva EN DIRECTO Europa League

Christian Cueva fue convocado para el partido Krasnodar vs Akhisar : EN VIVO ONLINE TV El cuadro ruso enfrenta este jueves a los turcos en el estadio Spor Toto Akhisar Belediye por la primera fecha fecha del Grupo J de la Europa League. Krasnodar busca su primer triunfo en el torneo de la UEFA. (11:55 a.m. hora peruana)



Christian Cueva debutará en la Europa League, el segundo torneo más importante de Europa, en el Krasnodar vs Akhisar. Aladino podría ser titular en el encuentro que su equipo juega de visita.



Christian Cueva se va acoplando al funcionamiento de su equipo y para el técnico Musaev es una pieza clave de recambio desde el banco de suplentes. Por ello, no sería una sorpresa que pueda ser incluído en el Krasnodar vs Akhisar por la Europa League.



Previo al Krasnodar vs Akhisar, Christian Cueva a jugado seis partidos y sumó 118 minutos de juego desde su llegada, tras el Mundial Rusia 2018. Ahora tiene un nuevo desafío.

Christian Cueva brillante e imparable: Bailó a todos, se enoja cuando le hacen falta y asombra a todo Rusia | VIDEO

Krasnodar vs Akhisar arribaron de manera directa a la fase de grupos de la Europa League y tras el sorteo comparten la serie con el Sevilla de España y Standar Lieja de España. La premisa del equipo de Christian Cueva es pasar a la siguiente ronda.



Ambos cluves llgan con presentes distintos de cara al partido Krasnodar vs Akhisar. El cuadro de Christian Cueva busca ser protagonista de la Premier League de Rusia y se ubica en el cuarto lugar, a seis puntos del líder Zenit. En cambio, los locales son coleros en su torneo.

Posibles alineaciones del Krasnodar vs Akhisar:



Krasnodar: Kritsyuk, Fjóluson, Martynovich, Mamaev (Christian Cueva), Kaboré, Stotskiy, Gazinskiy, Petrov, Claesson, Wamberto y Ignatyev.

Akhisar : Öztürk, Vršajević, Keles, Nounkeu, Osmanpasa, Kısa, Vural, Sissoko, Regattin, Ataseven y Barbosa.

