Krasnodar vs Standard Lieja : EN VIVO ONLINE TV Christian Cueva fue convocado para el duelo del cuadro ruso ante los belgas de este jueves en el estadio Stadion FK Krasnodar por la fecha 4 del Grupo J de la Europa League. Krasnodar se juega sus chances ante Standard Lieja para pasar a la siguiente ronda. (12:55 p.m. hora peruana) (TV: Fox Sports 2)



El Krasnodar vs Standard Lieja será el duelo decisivo en la Europa League con miras al pase a la siguiente ronda del torneo europeo. Ambos equipos sumaron seis puntos hasta el momento.



El Grupo J está muy apretado y una derrota de cualquira de ambos clubes en el partido Krasnodar vs Standard Lieja lo podría dejar fuera de carrera. Sobre todo por que Sevilla choca con Akhisar -colero con cero puntos- y un triunfo de los españoles les aseguraría los nueve puntos y conservar el primer lugar.



Christian Cueva espera salir en el equipo titular en el Krasnodar vs Standard Lieja. El peruano participó en los tres partidos de la Europa League, en uno de ellos como titular (ante Sevilla) y por ahora busca ganarse un sitio en el once inicial.

Пресс-конференция перед #КраснодарСтандард идет в эти минуты!



На вопросы журналистов отвечают Мурад Мусаев и Ари! pic.twitter.com/bVZ4xSdixJ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 de noviembre de 2018

Krasnodar en el partido de ida, en el último partido ante Satandard, perdió 2-1. Ahora ne casa se tomará la revancha. Luego enfrentará a Akhisar y cierra de visita ante Sevilla.

