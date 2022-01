Sergio Ibarra ha sido valiente dentro del área y ante zagueros rudos dentro del campo, fuera de las canchas tampoco ha ‘aflojado’, cuando ha tenido que cruzar golpes para hacerse respetar, pero el ‘Checho’ no tuvo temor en confesar, en ‘La fe de Cuto’, que ha corrido despavorido cada vez que Carlos ‘kukín’ Flores pedía masajes en el vestuario de Sport Boys.

¿Cuéntanos ‘Checho’ cómo llegar al Sport Boys?

En 1998 quedo goleador del Clausura y me llama Antonio Cuba y arreglamos el contrato de palabra. Yo estaba regresando a mi casa y recibo la llamada de Jorge Luis Pinto, que había salido campeón con Alianza Lima y después me llama Alberto Masías.

¿Y qué hiciste con ese coqueteo de Alianza Lima?

Le dije a Alejandro Espinoza, que me hacía los contactos, vamos a escuchar lo de Alianza Lima que juega Copa Libertadores. Todavía no había firmado con Sport Boys. Quiero probar y escuchar cómo es la oferta.

¿Y cómo la ‘Candela’?

No era ni la mitad de lo que me ofrecía Sport Boys. Yo le dije quiero jugar la Copa libertadores, pero tiene que acercarse a esta cifra. Me dijeron: ‘vamos a consultar’ y no aceptaron. Ese año armamos un equipazo en el Boys. Casi salimos campeón, después de esa campaña Juan ‘Chiquito’ Flores se va Universitario, salen jugadores como Jorge Huamán. ‘Patucho’ Villanueva, Cafú Salazar y el referente era Carlos ′Kukín’ Flores.

Mi hermano...

Lo que hacía Carlos en ese vestuario...

Cuenta una de ‘Kukín’, ‘Checho’…

Esto lo van a pasar esto tarde ¿no? A Carlos le gustaba masajearse. Lo tenía al masajista ahí en el vestuario, pero no es que iba en calzoncillo, iba desnudo. (Checho toma una botella de aceite de oliva de 350 ml) Esto es un bebé de pecho al lado de ‘Kukín’ Flores ja, ja, ja. Él se tiraba boca arriba desnudo y esperaba al masajista. Todos se quedaban impresionados mirándolo y yo le decía: “Carlitos, ponte la toalla”.

Ssrgio Ibarra y Cuto Guadalupe recuerdan anécdotas de Kukín Flores (Video: Trome)

A algunos se les hacía agua la boca...ja, ja, ja.

Venía el masajista, agarraba la toalla y se la acomodaba ahí, tú sabes y le decía: “No lo muevas, no lo saques de ahí” ja, ja, ja. Entonces empezaba a masajear, lo movía y el ‘Dinosaurio’ empezaba a despertarse. No sabes lo que era, nos íbamos todos. Cuando él decía: “Bueno, me voy a masajear”, todos salíamos corriendo...

Y encima presumía…

Claro se sentaba desnudo a conversar conmigo y con las piernas abiertas y de cuando en cuando le daba golpes, ‘plan, plin, plun’. Yo le decía. “Si vamos a conversar, deja de agarrarte eso, Carlitos”. Era un tipazo, ponía siempre la alegría en el vestuario.

Era un ser humano increíble

Hay mucha gente que se quedaba con las peleas que pudo haber tenido. Una vez lo llevé a mi casa a comer y regresó como cuatro o cinco veces. Nos tomábamos unas cervezas, muy respetuoso, con mi señora, con mis hijos. Comía y se iba, porque vivía cerca. De lejos era uno de los mejores ‘diez’ que yo vi.

Carlos tenía mucho talento.

Te daba la pelota sin verte. No sé como hacía, de espaldas y de taco te daba el pase. Tenía mucha jerarquía.

'Checho' y Guadalupe grandes amigos que se rencontraron en 'La Fe de Cuto'

Cuto Guadalupe recuerda un gesto con ′Kukín’ Flores

“Carlos tuvo un detalle conmigo, que una vez lo conté en una entrevista. Cuando Carlos llega la ‘U’ lo hace en 1995 y tuvo un problema de celos con Roberto Martínez, porque llegaba como figura. Él tenía un carrito Honda y me dice: ‘Cuto yo te llevo’. Él vivía por La Perla y para el auto en un mercado y le dijo a una señora que vendía abarrotes: “Deme arroz, azúcar, aceite, fideos, atún y con todo eso me llevó hasta mi barrio”, contó Cuto.

Despues revelaría la grandeza de ‘Kukín’. “Cuando Fernando ‘Vocha’ Dávila, que me hizo esa entrevista, le comenta esa historia a ‘Kukín’ él le dice: ‘¿Sí? ¿Yo he hecho eso?’. Era tan noble que no intentó ufanarse. A mí, me quería un montón”, agregó.

Las ‘Calientitas’ del ‘Checho’ Ibarra

¿Un amigo en el fútbol?

Tengo varios. Hicimos amistad con cuatro amigos que crecimos juntos en el fútbol el cabezón Jhair butrón ‘Coco’ Araujo, Leao Butrón y Carlos Zegarra. Tú te fuiste vivir a otro lado.

¿Tu ídolo?

Diego Maradona. En el 86′ nos reivindicó de lo que nos hicieron los ingleses en las Malvinas.

¿El equipo de tus amores?

Boca Juniors, no hay otra, papá.

¿Qué música te identifica?

Motor y motivo del Grupo 5 y Bailar Pegado de Sergio Dalma, esa le gusta a Rocío: “Bialar de lejos, no es bailar...”

Un sueño…

Quiero verlos a mis hijos con sus vidas, tengo el suelo de llevar a mis hijas al altar y sentirme yo hecho y decirle a la vida que hice para lo que trabajé tanto.

¿La selección peruana?

Es una pasión la selección, ahora comentar es otro sueño que se me hizo realidad. No sabes lo que es comentar, es muy emotivo. Para mí es como si fuera mi selección, tengo 28 años aquí.

¿Un técnico de fútbol?

El ‘Tano’ Bártoli que apostó y confió en mí, pese a que no le habrían dicho cosas buenas, me dio esa oportunidad. Rescato eso.

¿Una palabra que te define?

Soy amiguero, tengo muchísimos amigos. Soy un tipo leal, que no me gusta la hipocresía. Tampoco la injusticia cuando maltrataban a los más chicos.

¿Un lugar extraño donde hiciste el amor?

En el monte de Río Cuatro (Argentina), fuimos a cazar con mi mujer y no encontrábamos nada, se me cruzó, la cargué, deje la carabina y lo hicimos, al aire libre.

¿Cuál fue tu récord?

En mi mejor momento, hace cuatro años, fueron cuatro.

¿Cuatro?

Ahora también soy cuatro, pero por mes ja, ja, ja. El otro día me apreció Ricio con ‘Maca negra’. Ja, ja, ja.