Kukín Flores les dio la bendición: Su hija Romina Flores y el arquero Víctor Ulloa viven su historia de amor

Por: José 'Huachano' Lara



Ella es alegre, divertida, conversadora. Él es pausado, habla sin apuros y tiene sonrisa medida. Romina Flores es hija del genial ‘Kukín’ Flores, y Víctor ‘Tibu’ Ulloa, arquero del Pirata FC, tuvo la audacia de conquistar a la hija del mejor ‘10’ que nació en el Callao. Esta es su historia de amor.



ROMINA: ME BESÓ VIENDO ‘ANNABELLE’



¿Cuál fue su ‘floro’ para llegar a ti?

Somos amigos desde chiquillos, su tío era mi tutor, conversábamos, pero no pasaba nada.



Una mujer sabe cuándo un hombre tiene interés...

En una fiesta de Chucuito, yo salía del baño y él entraba, se paró al frente como para darme un beso.



¿Aceptaste?

Lo miré y dije: ‘Este está loco’. Dejé de hablarle meses.



¿Cómo fue el reencuentro?

Volvimos a charlar, porque le envié una foto de su tío. Quedábamos en vernos y nunca se daba.



Hasta que...

Había una reunión en mi casa y me dijo si podía ir, le respondí que no había problemas.



¿Llegó?

Se quedó hasta tarde y a las 6 de la mañana del día siguiente me escribió diciendo que le gustaba.



¿Empezaron a salir?

Como amigos hasta que me invitó al cine y la única película en esa hora era ‘Annabelle’.



Tuvo todo a su favor...

Estaba asustada y me abrazaba cuando me ponía nerviosa y en una de esas me besó. Se aprovechó de mi miedo.



Ahora había que presentárselo a ‘Kukín’...

A mi papá le enviaron una foto donde estábamos los dos paseando.



¿Cómo reaccionó?

Me dijo: ‘He escuchado que es un ‘desarregloso’.



¿Sabías de sus historias de amor?

Me presentó su ‘currículum’, tampoco era un listón.



¿Celosa?

Nos tenemos tanta confianza que uno le enseña al otro cuando alguien se quiere sobrepasar.



¿Ya conviven?

Hace tres años. Desde que él jugaba en Atlético Grau de Piura vivía allá con mis dos hijas.



¿Se lleva bien con las niñas?

Ellas lo adoran.



Ahora él vive en Chiclayo y tú en Lima.

Viaja cada 15 días. Nos hacemos videollamadas.



¿Le cuidas el ‘look’?

Le compro la ropa en Lima, llega y se la pone. Le dije que se deje crecer la barba y que se corte los rulos.



Muchas gracias, porque sé que no te gusta declarar...

Los de Trome fueron amigos de mi papá y él los estimaba.



VÍCTOR: KUKÍN ME HIZO UN ‘TOUR’ POR EL CALLAO

​

‘Tibu’, te siento enamorado como nunca lo imaginé...

Con ella he encontrado una paz que nadie me dio.



¿Cómo fue ese encuentro con ‘Kukín’ Flores?

Ella me invitó a un bautizo y cuando estoy subiendo por las escaleras de la casa, él se apareció...



¿Qué te dijo?

Apenas me vio alzó la voz: ‘¿Así que tú eres el galán?

Acompáñame a comprar trago’.



¿Fuiste?

Al final nos quedamos abajo, regresamos a la sala y allí fue la primera charla.



¿Cómo fue la ‘cuadrada’?

Me dijo: ‘Ya sé quién eres. Por si acaso, mi hija es feliz y si la veo sufrir, ya sabes cómo es’.



¿Qué respondiste?

Sudaba frío. A las dos horas le dije a ella para irnos.



¿Carlos te aceptó?

Sí. Una vez estaba en su puerta y llegó. Me iba a ir y él mismo le dijo a ella: ‘Que se quede a tomar lonche’. Hablamos de todo, al final tomamos dos botellas de whisky.



¿Te llevó a conocer los barrios picantes del puerto?

Me hizo un ‘tour’, como él lo llamaba.



¿Albana y Francesca, hijas de tu novia, te quieren?

Nos llevamos muy bien y a la menor la he llevado a los entrenamientos.



¿Se viene el matrimonio?

En junio nos comprometimos. En diciembre le avisé a su papá que nos íbamos a casar, luego pasó lo que todos saben, pero el otro año sí damos el paso.



Gracias por contar esta historia de amor...

A ustedes, porque se interesan en este bonito momento que estamos viviendo.