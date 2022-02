Sergio ‘Kun’ Agüero decidió vivir su retiro del fútbol de la manera más tranquila posible, es por eso que es usual verlo en redes haciendo lo que más le gusta además de jugar fútbol: hacer transmisiones en vivo mientras le da a videojuegos por varias horas.

TE VA A INTERESAR | Andy Polo pide perdón tras ser despedido de Portland Timbers y la MLS

Sin embargo, algo parece haber afectado su tranquilidad. El ‘Kun’ publicó un video en el que relató lo mal que la paso conduciendo por algunas rutas argentinas

“Yo no sé quién m... se hace cargo de la ruta, pero la ruta 6 es un desastre. Esa es mi queja. Yo no sé quién m... tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta! Es imposible, se los digo en serio, manejar con lluvia en esa ruta”, manifestó Agüero.

“Es peligrosísimo. La ruta 6 tiene unos pozos... La ruta va y viene, al costadito dame un espacio más cuando corta la ruta. Si me das ese espacio, puedo esquivar los pozos. Pero no podía esquivar los pozos por el lado de la banquina. Porque la banquina era el pasto”, agregó.

Agüero continuó quejándose del estado de los caminos por 3 minutos completos. Además, cuestionó el trabajo de las autoridades encargadas de garantizar un transporte seguro por las vías de su país.

“Si vos tocas el pasto, con lluvia, no sé dónde vas a parar pero seguramente terminas pasando de largo por el pasto. Es peligroso”, reflexionó. “Yo venía a 100km/h por la lluvia, hay que respetar las rutas. Un camión adelante, con lluvia y la ruta mala con pozos. ¿Cómo pasas a un camión en la ruta con pozos, lluvia y sin banquina?”, expuso.

“Pasas como diciendo, paso y a ver si paso. Yo por las dudas no lo quise pasar. Están mal las rutas ahí. No sé quién m... se hace cargo de las rutas pero después yo pregunté: ¿por qué está tan mal? Me dijeron “no sé para qué pagamos tantos impuestos si después las rutas están hechas m...”, añadió.

Kun Agüero explotó por mal estado de rutas argentinas: “Es un desastre”. Video: FACEBOOK.