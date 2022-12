Kylian Mbappé volvió a estar frente a un micrófono tras perder la final de Qatar 2022 ante Argentina y pese a que el contexto era diferente y llevaba sudada la casaquilla de PSG, el capeón del mundo en Rusia 2018 no evitó referirse a Lionel Messi, Emiliano Martínez y el resto de jugadores de la escuadra albiceleste.

El delantero del PSG, terminó con una sonrisa su encuentro por la victoria agónica ante el Estrasburgo y no la perdió pese a las preguntas referidas a Qatar 2022, pese a reconocer que todavía le cuesta asimilar esa dura derrota.

“ Siento que nunca va a digerirse. Ahora, como he dicho al entrenador y a los compañeros de equipo, no existe razón para que mi club pague un fracaso en la selección. He intentado volver con la mejor energía posible ”, expresó la ‘Tortuninja’ finalizado el duelo de la jornada 16 en la liga de Francia.

Mbappé respondió tras celebraciones argentinas por título mundial

Kylian Mbappé: “No voy a gastar mi energía en cosas inútiles”

El goleador de 23 años, campeón del mundo, fue el blanco de las burlas y las bromas en los polémicos festejos de la ‘scaloneta’ siendo el más destacado, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien se ocupó de la estrella de PSG en el vestuario y el famoso ‘minuto de silencio’. Después volvió a encender la polémica con un muñeco bebé con un sticker de ‘Donatello’ en su rostro.

“ Las celebraciones no son mi problema. No voy a gastar mi energía en cosas tan inútiles ”, dijo enfático, sin perder el buen momento que acababa de vivir en la Liga 1 y consciente que vivirá su revancha.

Kylian Mbappé tabien habló sobre su relación con Lionel Messi (Foto: Getty Images)

¿Kylian Mbappé se distanció de Lionel Messi tras Qatar 2022?

Otro tema que preocupaba a los hinchas de PSG era como quedaría la relación entre Kylian Mbappé y Lionel Messi después de los dardos que ambos se enviaron cada vez que anotaban para sus respectivos equipos en la final de Qatar 2022.

“ Hablé un poco con él tras el partido. Le felicité porque era la búsqueda de una vida para él. Para mí también, pero yo fallé y hay que ser siempre buen jugador” , dijo haciendo gala de una gran madurez a sus 24 años y de tener presente siempre los valores deportivos.

El miércoles, PSG con Kylian Mbappé recibió al Estrasburgo en el ‘Parque de los Príncipes’ por la decimosexta fecha de la Ligue 1 y el subcampeón del mundo anotó el 2-1 en los instantes finales del partido de tiro penal.

