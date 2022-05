Las declaraciones de Kylian Mbappé en torno a la falta de competencia de selecciones en Sudamérica ya comenzó a recibir réplicas por parte de futbolistas. El primero en contestar fue el volante del Liverpool y la selección brasileña, Fabinho.

Fabinho aseguró no haber escuchado las declaraciones de Mbappé, sin embargo, defendió la rigurosidad de las eliminatorias sudamericanas.

“No escuché que había dicho eso. Es diferente. No es fácil, tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica, tenemos que jugar en sitios como Bolivia, que no es fácil. No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez. Tenemos que jugar en Uruguay que también es muy difícil, o Chile ”, expresó en ESPN.

Incluso, el mediocampista se animó a decir que selecciones como Brasil y Argentina no tendrían problemas en clasificar a Mundiales en primeros lugares de sus grupos si jugaran sus eliminatorias en Europa.

“A lo mejor la calidad de los equipos de Sudamérica ahora no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí. Los equipos siempre pelean hasta el final y es muy duro. Yo creo que si Brasil y Argentina jugaran aquí en Europa se clasificarían primeros de grupo, y van al Mundial como favoritos ”, sentenció.

Lo que dijo Kylian Mbappé

Tras desechar la oferta del Real Madrid, algo que generó la molestia de los millones de hinchas merengues, y anunciar el reciente sábado su renovación por el PSG hasta el 2025, Kylian Mbappé aseguró que el fútbol sudamericano “no está tan avanzado como en Europa”, en su respuesta sobre las cinco selecciones favoritas para ganar el Mundial de Qatar.

“Brasil, Brasil es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Tenemos la Liga de Naciones, por ejemplo”, aseguró a TNT Sports Brasil el joven astro francés, que en primer lugar citó a Francia.

“Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos. Y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan”, agregó el campeón del mundo en 2018, compañero en el PSG del argentino Leo Messi, el brasileño Neymar y otros jugadores sudamericanos.