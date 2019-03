Kylian Mbappé: Esta fórmula usará Zinedine Zidane para llevarlo a Real Madrid |VIDEO |FOTOS 

Real Madrid no baja los brazos en la idea de llevar a Kylian Mbappé a la Casa Blanca. El encargado de convencer al campeón del mundo a dejar el PSG no es otro que su compatriota y referente Zinedine Zidane.



Florentino Pérez ha hecho saber a Zinedine Zidane que existen los fondos para la llegada de Kylian Mbappé y solo tiene que convencer al delantero francés. Uno de los Argumentos del DT del Real Madrid, será que con PSG no podrá levantar la Champions League.



Asimismo, ' Zizou' le propondrá liderar un plantel de jóvenes en Real Madrid y que tiene entre sus exponente a Vinicus Junior, Rodrygo y Militao reciente incorporación, además de otras figuras que llegarán como parte de la renovación de la plantilla merengue.





Zinedine Zidane Planea esta fórmula para llevarse a Kylain Mbappé

Según medios españoles, Zinedine Zidane pediría a Kylian Mbappé que se ponga en estado de rebeldía para poder ejecutar la cláusula de salida a Real Madrid. En contraparte el dueño del PSG ha buscado reforzar los lazos con los familiares del jugador como una estrategia para que permanezca en el club.