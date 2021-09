No lo perdonan. Hinchas del París Saint-Germain (PSG) abuchearon a Kylian Mbappé en la previa del último partido ante el Clermont, donde el club parisino ganó por goleada (4-0). En el Parque de los Príncipes, un sector de los fanáticos pifió y lanzó silbidos cuando en los parlantes del estadio anunciaron el nombre del delantero francés.

La hinchada del PSG no perdona que el crack francés haya manifestado su deseo de irse al Real Madrid, pese a las millonarias propuestas que le ha ofrecido su actual club para retenerlo. Mbappé tiene contrato hasta mediados de 2022 con ‘Les Perisiens’, pero todo parece indicar que buscará un nuevo desafío en su carrera.

En el encuentro con el Clermont, Mbappé anotó un gol en el segundo tiempo del compromiso, el cual no contó con la presencia de Lionel Messi y Neymar, quienes recién se unieron al equipo tras disputar las Eliminatorias sudamericanas. El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, defendió al delantero y lo calificó como un ‘gran profesional’.

“No los he escuchado. Si se han producido, yo no he visto nada, no he escuchado nada”, señaló en conferencia de prensa tras culminar el duelo.

Desde España se conoce que el Real Madrid está confiado en que Mbappé formará parte de sus filas tarde o temprano. Por ello, prepara desde ya un contrato para el crack francés con una exorbitante cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros para evitar que famosos clubes-estado puedan arrebatarle a la joya de 22 años.