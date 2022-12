La selección de Portugal fue eliminada del Mundial Qatar 2022 en cuartos de final, luego de caer por 1-0 ante Marruecos. El partido significó un duro golpe para Cristiano Ronaldo, quien participó en el certamen por última vez y se quedó sin la posibilidad de alcanzar el único título que le faltaba a su exitosa carrera.

Tras la dolorosa derrota, ‘CR7′ publicó una emotiva carta en redes sociales, en las que agradeció el apoyo que siempre recibió de los hinchas lusos a lo largo de las cinco Copas del Mundo que disputó. El post en Instagram generó gran interacción y Kylian Mbappé no dudó en dedicarle un mensaje a su colega.

‘Kiki’, quien tiene como ídolo desde su niñez a Cristiano Ronaldo, aprovechó la caja de comentarios para manifestar una corta pero significativa misiva. El delantero francés utilizó los emojis de una corona, una señal de gracias y -simbolizado como cabra- el GOAT (abreviatura de The Greatest of All Time, traducido como “el mejor de todos los tiempos”).

Mensaje de Kylian Mbappé a Cristiano Ronaldo. (Foto: Captura)

La respuesta de Mbappé se viralizó rápidamente, aunque no fue la única reconocida figura que respondió a la publicación del portugués. Vinícius Jr., Alejandro Garnacho, LeBron James, Mehdi Benatia, Sami Khedira y Jesse Lingard son algunas de las personas que también le dedicaron mensajes a Cristiano.

Recordemos que ‘CR7′ se despidió del Mundial Qatar 2022 con un gol en su registro, el cual logró en la victoria por 3-2 sobre Ghana, en el debut por fase de grupos. Aquella anotación sirvió para que el delantero entre en la historia del torneo: es el único que ha marcado en cinco ediciones distintas.

A pesar del récord, Cristiano Ronaldo mostró pesar por no lograr el título, el cual era “el sueño más grande y ambicioso de su carrera”, según detalló en sus redes sociales. “Dejé todo en el campo. Nunca renuncié. Desafortunadamente, ese sueño se terminó... Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país”, destacó el capitán de Portugal en su conmovedor texto.