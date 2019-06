Kylian Mbappé: Mira su irascible reacción por esta broma de su rival en zona mixta |VIDEO |FOTOS

Kylian Mbappé vivió una noche especial , no solo por la victoria de Francia 4-0 ante Andorra en las clasificatorias a la Euro 2020, sino por que también alcanzó su gol número 100 como profesional (87 en clubs y 13 con los ‘bleus’). Pero toda esa alegría se vio eclipsada por una broma que le hizo perder la sonrisa



Finalizado el duelo, Kylian Mbappé, no solo respondía sobre la marca alcanzada en la 'zona mixta'. También respondía los rumores sobre su posible paso al Real Madrid , cuando empezaron a pasar por detrás los rivales de Andorra y uno de ellos decidió tirar de la capucha al 'Golden Boy' y este interrumpió la nota para seguirlo con la mirada e ir en su búsqueda.



Afortunadamente, Antoine Griezman estaba detrás del '10' de Francia y con una broma lo hizo cambiar de animo y olvidarse del mal momento que acababa de pasar.



Esta broma hizo perder los papeles a Kylian Mbappé tras goleada de Francia .

Retomando la entrevista Kylian Mbappe habló sobre su supuesto pase a la 'Casa Blanca'. “Ahora no es el momento de hablar del Real Madrid. Siempre me preguntáis lo mismo, pero no es el momento”, comentó.



Kylian Mbappé inauguró el marcador a los 11 minutos ante Andorra. Este gol fue un número redondo (100) en sus estadísticas individuales, con solo 20 años.