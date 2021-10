Kylian Mbappé está próximo a terminar su contrato con el PSG y varios clubes desearían tenerlo, como sucede con el Real Madrid. El cuadro español busca contar con los servicios del delantero, pero Leonardo, Director deportivo del club francés, denunció la mala práctica que el cuadro español ha utilizado.

“No nos han respetado, ya llevan dos años hablando de Kylian. Nosotros nunca trabajamos de manera interna para convencer a algún futbolista. Por ejemplo, no convencimos a Gianluigi Donnarumma para que deje el Milan como agente libre. Hablamos recién en junio, cuando su situación estaba clara con que no renovaría”, explicó en entrevista para La Gazzetta dello Sport.

Tras lo expresado, acusó al Real Madrid de seguir un proceso totalmente distinto. “Dicen que tarde o temprano Kylian Mbappé jugará ahí, ya van dos años con el tema y no es normal. Considero que no está bien buscar así a un jugador, menos si se trata de uno de los mejores del mundo”, agregó Leonardo.

Además, el directivo del PSG resaltó que esta situación ha sido determinante para que el atacante francés todavía extienda su contrato. “Mbappé no ha renovado y esta situación llegó porque hace años presionan desde España”, resaltó el vocero del cuadro francés, con notoria molestia.

Sin embargo, Leonardo tiene optimismo en mantenerlo en el club. “Deseamos que siga, porque es una joya y es perfecto para nosotros. La verdad es que no vemos un equipo sin Mbappé en los próximos años. Cuando su juego colectivo junto a Neymar y Lionel Messi empiece a funcionar, será fantástico para todos”, sentenció.

¿Cuándo acaba el contrato de Kylian Mbappé?

El contrato de Kylian Mbappé con el PSG llegará a su final el 30 de junio del 2022, es decir, al final de la actual temporada. Ante este panorama, por ahora sin renovar, el delantero francés tiene la posibilidad de ir buscando un nuevo destino a partir de enero y salir libre cuando acabe su vínculo contractual.