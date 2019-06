Kylian Mbappé: Su papá empezó a negociar su salida del PSG para llevarlo al Real Madrid |VIDEO |FOTOS

La noticia ha vuelto a sacudir el mercado europeo. Kylian Mbappé esta dispuesto a dejar el PSG así lo ha dejado conocer en carácter de exclusiva el diario ABC de España. El matutino asegura que es el padre del futbolista quien ya está trabajando la operación para que el campeón del mundo firme su vínculo con el Real Madrid.



La excusa que ha puesto el padre de Kylian Mabppé es que su hijo no se siente valorado no solo en el ámbito deportivo, sino también en lo económico, poniendo sobre la mesa los 13 millones de euros anuales que gana, sobre los 36 millones que se lleva Neymar un jugador menos gravitante desde su llega a PSG.



Según resume ABC, tampoco le ha gustado que no le dejasen lanzar los penalties que le hubiese permitido ser Bota de Oro en Europa, en lugar de Leo Messi. Una tarea que solo estaba designada a Neymar.



Kylian Mbappé esta es la situación del delantero en PSG

Wilrid Mbappé, padre del internacional galo, es el que dirige la operación de salida y el que montará la estrategia total para que PSG acepte un traspaso que rondaría los 230 millones de euros y que desembolsaría Real Madrid.