Kylian Mbappé demostró que tiene sangre en las venas y ‘explotó’ en el vestuario de la selección de Francia en el entretiempo que perdían ante Argentina en la final Qatar 2022 y su calentura quedó registrada en las imágenes del documental emitido por la televisión francesa.

Fue un documental de TF1 titulado “Gracias Azules” (Merci les Bleus) donde se observa al jugador levantando la voz a sus compañeros “ Esta es una final de la Copa del Mundo . Es el juego de toda la vida. No podemos hacerlo peor. Ellos están jugando una final, marcaron dos goles y ¿nosotros? ”, dijo exaltado.

“Volvamos al campo, dejamos de hacernos los tontos, vamos para adelante. A poner más intensidad, a meter todo y hacer otra cosa ”, explotó Kylian Mbappé, quien lanzó su camiseta para darle énfasis a su mensaje y también un vendaje que llevaba en la muñeca.

Le discours de Kylian Mbappé à la mi-temps de France-Argentine capté par les caméras de TF1 !



« C’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire ! » 💥🗣️



pic.twitter.com/OtrTMEJdJI — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 20, 2022

La ‘Tortuninja’ demostró un espíritu rebelde y ganador pues fue el único que mostró su enojo ante la situación. “¡Es la final de la Copa del Mundo! Ya está, marcaron dos goles, estamos abajo. ¡Podemos levantar! ”, arengó el campeón del mundo, mientras Deschamps, con las manos en la cintura, esperaba su momento para intervenir.

Didier Deschamps también se puso ‘loco’

Después de la voz de Kylian Mbappé le siguió el entrenador de Didier Deschamps. “ Muchachos, les digo sin enfadarme. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que ellos están jugando una puta final del Mundial. Y nosotros, no jugamos ”, sacudió el vestuario y provocó la reacción de sus jugadores en el segundo tiempo.

“ Tenemos calidad, esta fuerza de carácter. Me gusta, me encanta. No perdamos eso. Todo fue muy rápido. Hay que creer en ello hasta el final ”, agregó el entrenador..

Kylian Mbappé cumplió 24 años tras perder final de Qatar 2022 (@k.mbappe)

Kylian Mbappé y su cumpleaños más amargo

El rostro de Kylian Mbappé tras la final no se lo ha podido sacar, pese a ser el atacante de más joven de la historia en anotar 12 goles en los mundiales con solo 23 años.

Tras cumplir los 24 este martes, el jugador ha compartido desde su cuenta de Instagram una imagen suya soplando las velas de su pastel y con un breve mensaje a sus seguidores “ Gracias a todos por sus saludos ”, expresó