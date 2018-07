Kylian Mbappé: Esta fue la razón por la que apagó su teléfono en la premiación de Rusia 2018 [VIDEO y FOTOS]

Kylian Mbappé alcanzó la gloria cuando en la final de Rusia 2018 logró vencer con la selección de Francia a Croacia. En su momento más importante el joven jugador no se sacó un solo selfie con la medalla de oro, en su cuello, o la Copa del Mundo como cualquier muchacho de su generación lo hubiera hecho. El francés tenía una razón.



Muchos pensaron que Kylian Mabappé había extraviado su teléfono celular, o que el delantero de la selección de Francia se había quedado sin memoria o sin batería. Pero los que pocos sabían era que el nuevo campeón de Rusia 2018 había dejado su celular a cargo de una persona de la utilería.



"Yo lo miraba todo para no perderme detalle. En esos momentos no me gusta llevar mi teléfono para enviar mensajes y enviar videos. Es una pérdida de tiempo, hay que aprovechar esos instantes únicos", comentó Kyliam Mbappé a la revista France Football.



El delantero de la selección de Francia con solo 19 años demostró una increíble madures y reconoció el momento en el que recién encendió su teléfono. "Recién lo cogí cuando ya me había duchado y cambiado. Lo encendí cuando estábamos en el autocar, más tranquilo", agregó el campeón de Rusia 2018.