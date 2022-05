La novela de Kylian Mbappé llegó a su final. El delantero francés decidió continuar en París Saint-Germain y ya comunicó su decisión a Florentino Pérez que es el presidente de Real Madrid. Así lo informó el reconocido periodista Guillem Balagué.

De acuerdo con el hombre de prensa, el mandatario del cuadro blanco ya ha avisado a todo el vestuario que el delantero nacido en Bondy hace 23 años no fichará por el club de Valdebebas. Su futuro se encuentra en la capital de Francia junto a Lionel Messi, Neymar y más estrellas.

Luego de conocer esta noticia, los hinchas del conjunto parisino desataron la algarabía por seguir contando con el jugador en el equipo. Por eso, recibieron al delantero entre aplausos tras su llegada al Parque de los Príncipes para disputar la última fecha de la Ligue 1 frente a Metz.

Cuando Kylian Mbappé descendía del bus del club y caminaba en dirección a la entrada del recinto, los simpatizantes de PSG coreaban su nombre y lo aplaudía por la decisión tomada. El popular ‘Donatello’ atinó a sonreír ante las muestras de cariño.

Tomás Roncero critica a Mbappé por rechazar Real Madrid: “Has elegido ser un perdedor”

Tomás Roncero, uno de los periodistas identificados con el cuadro español, atacó al delantero del cuadro parisino por rechazar a Real Madrid. “Bueno Kylian. Pues nada, bienvenido al club de los futbolistas que son multimillonarios pero son perdedores. Yo creía que no lo eras, por eso te he defendido tanto en el último tiempo”, afirmó el periodista del diario AS.

“Estabas desafiando a un club estado, como el City, que no les importa el Fair Play financiero. Que por cierto, el PSG tiene unas pérdidas brutales, pero da igual, ellos pueden darse el lujo de renovar al jugador que deseen”, señaló.

En las siguientes líneas, expresó lo siguiente: “Has perdido la oportunidad de tu vida de ser feliz. Vas a ser inmensamente rico. Vas a tener todo lo que quieras, en París te van a saludar todos, el parisino de oro. Pero no eres el más grande, serás el más rico. Platini y Zidane tienen mil veces más que tú, ellos tuvieron la valentía de cruzar la frontera para ser leyendas”.

“Quédate en el spa de tu casa, en la zona de confort, pero son unos perdedores. Eres el más rico, pero nada más. Cuando veas al Real Madrid jugar finales de Europa o a tu amigo Karim (Benzema) levantar la Champions League, todo cambiará. Estarás con una cara de póker, porque por haberle ganado al Metz, nadie gana el Balón de Oro por eso”, agregó.